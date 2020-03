Durante o período em que durar o estado de emergência:

a) Fica suspensa a contagem do tempo de serviço efetivo para efeitos do cômputo do limite máximo de duração dos contratos, fixado no n.o 1 do artigo 28.o da Lei do Serviço Militar, aprovada pela Lei n.o 174/99, de 21 de setembro, na sua redação atual, e no n.o 3 do artigo 45.o do Regulamento da Lei do Serviço Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 289/2000, de 14 de novembro, na sua redação atual;

b) Não é permitida a rescisão do vínculo contratual pelo militar que se encontre na situação prevista na alínea b) do n.o 4 do artigo 264.o do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual;

c) É aplicável o regime excecional de dispensa de serviço previsto no artigo 26.o-A e 26.o-B do Decreto-Lei n.o 241/2007, de 21 de junho, na sua redação atual, com as necessárias adaptações, aos voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa que comprovadamente sejam chamados para prestar socorro ou transporte no âmbito da situação epidémica de COVID-19.