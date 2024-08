“Inserido no programa das Festas da Vila, o Dia dos Idades é o ponto alto das festividades e a autarquia figueirense volta a investir e inovar no planeamento deste dia, preparando um convívio repleto de surpresas e animação”, salientou a Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A autarquia destacou que este momento de reencontro e celebração e único em todo o país vai “encerrar com chave de ouro as Festas da Vila”.

A tradição do Dia dos Idades começou com a camaradagem entre os rapazes que iam juntos à inspeção militar, os chamados mancebos.

Os jovens celebravam esse dia, que representava a chegada à maioridade e a que chamavam de “tirar a sorte”, com uma ronda pelos cafés da vila e do concelho, em ambiente de convívio e com animação musical.

Atualmente, os grupos mobilizam-se tendo como única exigência partilhar o mesmo ano de nascimento.

De acordo com a Câmara Municipal, o programa do Dia dos Idades começa pelas 16:00 com a concentração dos grupos no jardim da Câmara Municipal, com a bandeira evocativa do respetivo ano de nascimento.

Segue-se a Idades Parade Color Party, dinamizada com um camião-palco que vai levar os participantes por algumas das principais artérias da vila, na companhia de música e cor.

O percurso termina com uma festa de espuma, jogos de equipas e surpresas no Largo Serpa Pinto. Para a noite, depois dos jantares de grupo, estão previstas as atuações dos Turb´Ó Baile, do trio de DJ Meninos do Rio e do DJ da RFM, Paulo Fragoso.