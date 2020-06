A manifestação vai exigir "justiça e verdade" no caso Adama Traoré, que morreu sob custódia policial no departamento de Val d'Oise, a cerca de 40 quilómetros de Paris, desencadeando vários dias de distúrbios na região.

Já no passado dia 03 de junho, a capital francesa recebeu uma manifestação contra o racismo e a violência policial que degenerou em confrontos com a polícia e levou, durante a madrugada, à detenção de 18 pessoas.

Nessa ocasião, cerca de 20.000 pessoas juntaram-se frente ao Palácio da Justiça de Paris em protesto, depois da divulgação de um novo relatório forense que atribui a morte do jovem negro Adama Traoré, em 2016, à violência policial.

A manifestação começou por decorrer pacificamente, mas acabou por ser dispersada pela polícia, que recorreu a gás lacrimogéneo e cargas sobre os manifestantes, depois de alguns dos participantes terem lançado pedras e garrafas contra a polícia e vandalizado mobiliário urbano.

O protesto foi convocado nas redes sociais por familiares e amigos de Adama Traoré, no dia em que foi divulgada uma perícia independente à morte do jovem de 24 anos.

Um relatório independente sobre a sua autópsia mostrou que, ao contrário do que tinha sido anunciado inicialmente, o jovem morreu devido a uma placagem da polícia aquando a sua detenção, levando a que o processo interposto pela sua família contra as autoridades tenha tido novos desenvolvimentos, com a audição de novas testemunhas.

O relatório oficial concluiu que Traoré morreu de falha cardíaca, “provavelmente” devida a problemas de saúde preexistentes.