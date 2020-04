O diretor-geral avisou mesmo que se na Europa ocidental a tendência é para baixar a incidência do vírus a OMS está preocupada com as situações em África, na América Central e do Sul e na Europa de leste.

Questionado se a declaração de emergência mundial devia ter sido feita mais cedo, o responsável máximo da organização enfatizou que essa declaração foi feita a 30 de janeiro, “o mais cedo possível”, e esclareceu que nesse momento havia 82 casos confirmados fora da China, a maioria em países vizinhos da China, onde começou a epidemia. A Europa tinha notificado 10 casos e não havia mortes declaradas fora da China.

“Creio que declarámos a emergência no momento adequado, o mundo tinha tempo suficiente para responder”, disse o responsável, que tem sido criticado pelos Estados Unidos em relação à forma como a OMS lidou com a pandemia.

Em 30 de janeiro a OMS declarou o surto como caso de emergência de saúde pública internacional, mas opôs-se a restrições de viagens e trocas comerciais. Nesse dia o número de mortes na China chegava a 169.

Ainda quanto aos Estados Unidos, que cortaram o apoio à OMS, e quando questionado sobre que impacto tinha esse corte, Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que o financiamento, venha de onde vier, é sempre para salvar vidas, que é para isso que a OMS trabalha “dia a noite”, e que os ataques à organização só reforçam a sua determinação.

O responsável reconheceu a importância do apoio dos Estados Unidos e disse esperar que o país reconsidere os cortes no financiamento, que serve para “salvar vidas”, concluindo sobre essa matéria: “não tenho energia adicional para responder a críticas, estou concentrado em salvar vidas”.

E quanto às manifestações contra o confinamento (como têm acontecido nos Estados Unidos), o diretor-geral disse que protestos e manifestações podem precisamente levar ao aumento da pandemia, e acrescentou ser muito importante a confiança entre os cidadãos e os governos, para que as pessoas compreendam a necessidade desse isolamento.