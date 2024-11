As autoridades de segurança encerraram no sábado três estabelecimentos comerciais no distrito do Porto e detiveram 32 pessoas, no âmbito da campanha “Portugal Sempre Seguro”, foi hoje anunciado.

Crachá da Polícia de Segurança Pública (PSP), em Lisboa, 16 de novembro de 2012. ANTONIO COTRIM / LUSA 24