Em declarações aos jornalistas no final da primeira reunião de câmara pós-prisão domiciliária do presidente, Armandina Saleiro afirmou ainda que a gestão do município não fica em causa com esta situação.

“Vamos aguardar com serenidade o desfecho desta situação. Estamos aqui solidários também com o senhor presidente e com esta questão, e estamos a dar o melhor para que o município não pare”, referiu.

Em 3 de junho, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto aplicou prisão domiciliária, com vigilância eletrónica, ao presidente da Câmara de Barcelos, no âmbito da operação “Teia”.

Costa Gomes ficou ainda proibido de contactar com os funcionários da câmara.