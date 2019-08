O desafio, hoje divulgado e que decorre até 30 de setembro, foi lançado por uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tem o nome de "Cigarras de Portugal - insetos cantores" e insere-se numa iniciativa mais ampla, a da criação, em curso, da primeira "Lista vermelha de invertebrados" do país.

De acordo com o mais recente censo de cigarras, feito pelos cientistas em 2004, existem em Portugal 13 espécies que se agrupam em pequenos núcleos nas regiões do Norte, Centro, Alentejo e Algarve.

Mas, segundo a investigadora Paula Simões, do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é preciso ter um "registo mais fino e detalhado da sua localização".

A especialista no estudo das cigarras explicou à Lusa que o desafio lançado às pessoas propõe-se obter dados que permitam "conhecer melhor a área de distribuição" das espécies identificadas em Portugal, "monitorizar a sua população e avaliar a vulnerabilidade ao risco de extinção" e "promover a ciência-cidadã".

Os dados recolhidos pelas pessoas - som emitido pelas cigarras, a data e a localização geográfica dos registos sonoros, preferencialmente com as coordenadas GPS - podem ser enviados para a página do projeto "Cigarras de Portugal - insetos cantores" na rede social Facebook ou para a plataforma digital Biodiversity4All.

A informação reunida possibilitará aos cientistas saberem com maior exatidão qual o "estatuto de ameaça das espécies" de cigarras em Portugal.

Paula Simões estima que metade das espécies identificadas em 2004 no território continental enfrenta "várias ameaças".