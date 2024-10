Eduardo Paes, o atual prefeito do Rio de Janeiro — cargo equivalente a presidente da câmara em Portugal —, está a tentar a reeleição e prometeu disponibilizar uma versão genérica do Ozempic na rede pública de saúde da cidade, caso ganhe.

"Tomei muito Ozempic, aquele remedinho que está baixando o peso de todo o mundo. Vai ter a patente aberta no ano que vem, vai poder ter o genérico e vou colocar na rede pública toda. Perdi 30 quilos com Ozempic. O Rio vai ser uma cidade que não vai ter mais gordinhos, todo mundo vai tomar Ozempic nas clínicas de família", disse Paes ao jornal brasileiro Extra na terça-feira.

Segundo o Quartz, um mês de fornecimento do Ozempic no Brasil custa cerca de 1.000 reais (165,50 euros). A patente do medicamento no país deve expirar nos próximos dois anos, o que permite a entrada no mercado de versões genéricas mais baratas do medicamento.

As declarações de Paes tornaram-se virais nas redes sociais e foram criticadas pelos seus adversários. O candidato brasileiro respondeu e garantiu que não é gordofóbico.

"Quando a patente for quebrada, o que deve acontecer em 2025 ou 2026, isso reduzirá enormemente o custo", defendeu. "Por que não disponibilizar para a população? Não vamos dar o medicamento por razões vãs. Não é para fazer seis embalagens", acrescentou.

O Ozempic tem como substância ativa o semaglutido, que é usado principalmente no tratamento da diabetes tipo 2, pois ajuda a baixar os níveis de açúcar no sangue, reduzindo o risco de complicações cardiovasculares.

Apesar dos benefícios da substância no tratamento da diabetes, a OMS desaconselha o seu uso devido ao elevado custo do fármaco.

A substância revelou-se também eficaz na perda de peso em adultos obesos ou com excesso de peso com problemas de saúde associados, uma vez que suprime o apetite.

Segundo a OMS, desde o final de 2022 tem havido uma procura crescente do fármaco, especialmente desde que determinadas marcas foram aprovadas para a perda de peso em alguns países.

A Organização Mundial da Saúde avisa que a procura do medicamento para emagrecer não sendo satisfeita "está provavelmente" a levar à produção falsificada do fármaco.

Em Portugal, o Ozempic, autorizado e comparticipado para o tratamento da diabetes de tipo 2, esgotou-se em finais de 2023 devido à sua prescrição para a perda de peso.