“Sublinhamos também que neste período se está a verificar que os preços médios de venda das plantas e flores estão cerca de 20% mais baixos do que nas semanas homólogas de 2019, o que só por si já seria fator para colocar em risco a viabilidade de muitas empresas”, adverte num comunicado.

A primeira estimativa feita a nível europeu “demonstra claramente o impacto brutal” que as medidas impostas pela pandemia e pelos bloqueios implementadas em toda a União Europeia (UE) tiveram no setor durante o auge da primavera, assinalam as quatro organizações.

Nesse sentido, levaram esta mensagem à Direção Geral de Agricultura da Comissão Europeia durante uma reunião realizada na semana passada.

Juntamente com “a falta de uma resposta uniforme e coordenada até agora pelos governos nacionais em toda a UE, isso reforça ainda mais a necessidade de um apoio financeiro da União Europeia mais significativo e direto ao setor”, sublinham no comunicado.

Com base nas principais conclusões do relatório elaborado, os quatro representantes europeus do setor enfatizaram a “ausência, até agora, de apoios financeiros” a nível da UE, realçando que “não garantiu as melhores condições para a viabilidade das estruturas de produção e mercado em toda a União Europeia”, lê-se ainda.

Numa conferência de imprensa realizada em 16 de maio no Ministério da Agricultura, em Lisboa, para a apresentação de novos apoios para o setor agrícola, de forma a minimizar os impactos económicos e financeiros causados pela covid-19, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, afirmou que iria ser aberta uma linha de crédito bonificada, específica para o setor das flores, no valor de 30 milhões de euros.

A APPPFN diz que o setor “está muito fragilizado com a queda abrupta do consumo" e que aguarda que “as ajudas cheguem”, lembrando que o setor das flores e plantas ornamentais representa cerca de 7,6% da produção agrícola nacional e assegura mais de 5.000 postos de trabalho diretos.

A associação refere ainda que o setor tem “demonstrado dinamismo” na conquista de mercados, quer nacional, quer internacionalmente, dando como exemplo disso o valor das exportações no último ano que aumentou 22% para 96 milhões em 2019.

Segundo dados da Comissão Europeia para 2020, citados pela APPPFN, Portugal é o 6.º produtor da UE (ex-aequo com a Dinamarca e Áustria), assegurando 2% do valor de mercado gerado.