“O Papa Francisco tomou conhecimento, com profunda dor, do trágico ataque terrorista a uma igreja católica em Essakane, a 25 de fevereiro, e da perda de vidas humanas causada”, segundo a informação de um telegrama em nome do Papa enviado pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, ao presidente da Conferência Episcopal do Burkina Faso e do Níger, Laurent Dabiré.

Os fiéis foram mortos durante uma missa, numa altura do ano importante para a religião católica: o período da quaresma – 40 dias para a celebração da Páscoa.

O Pontífice da Igreja Católica lamentou ainda um segundo ataque, a uma mesquita em Natiaboani, que causou a morte de dezenas de crentes.

“O ódio não é a solução para os conflitos”, declarou.

Grupos terroristas ligados à Al-Qaida e ao Estado Islâmico atacam constantemente populações na região do Sahel, onde acabam por matar milhares de pessoas.