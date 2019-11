A agente especial do Departamento Federal de Investigações (FBI) dos EUA Fatima Haque disse na quarta-feira, num tribunal de Nova Iorque, que Jean Boustani, cidadão libanês e negociador da empresa Privinvest, escrevia a um número guardado sob o nome “AG” e que os investigadores norte-americanos identificaram como Armando Guebuza, Presidente de Moçambique entre 2005 e 2015.

Apresentando uma tabela com mensagens enviadas por Jean Boustani a números guardados na lista de contactos como António do Rosário 2, Makram Abboud, Iskandar Safa e AG, a agente especial do FBI que foi chamada para testemunhar no julgamento, constatou que quatro mensagens foram dirigidas a Armando Guebuza.

Segundo as interceções do FBI, no documento obtido hoje pela Lusa, três dessas mensagens de Jean Boustani para Armando Guebuza começavam por “Papá” e continham informações relativas ao FMI ou à emissão de ‘eurobonds’ por Moçambique em 2016.

Uma dessas mensagens de Jean Boustani para o número de Armando Guebuza foi enviada no dia 28 de março de 2016 e lia-se “Papá. Para informação. Fui bem sucedido em refinanciar todos os projetos e em emitir um ‘eurobond’ internacional para Moçambique de muito sucesso. Portanto tudo está bem”.

A mensagem referia-se à troca de títulos no empréstimo da Ematum (chamados ‘loan participation notes’ ou LPN) por títulos de dívida soberana, os ‘eurobonds’.

O mesmo texto terminava com a frase “Sempre a servir o país como desejaste e instruíste. Abraço”.

A segunda mensagem para “AG” apresentada no documento da agente especial Fatima Haque foi a 20 de abril de 2016 e incluiu informações sobre o encontro da delegação do FMI com António Carlos do Rosário, antigo diretor do Serviço de Informações e Segurança do Estado e Isaltina Lucas, antiga vice-ministra das Finanças de Moçambique.

“Ontem o chefe do FMI encontrou-se com António Carlos do Rosário e Isaltina Lucas. Correu muito bem. Em breve, uma declaração será publicada para esclarecer os factos e expor a verdade”, lê-se na mensagem de texto de 20 de abril de 2016, que posteriormente foi encaminhada do número de Boustani para um número que o FBI encontrou ser de António Rosário.

O texto, citado pelo FBI, indicava também o nome de Luísa Diogo, primeira-ministra de Moçambique entre 2004 e 2010 e antiga ministra do Plano e Finanças.

“Para info”, escreveu Boustani, “Luísa Diogo também está lá. Mesmo sem ser parte da delegação oficial!!”

A mensagem de Boustani começava por “Boa tarde Papá” e terminava com “Estou a fazer tudo o que posso, como sempre, pelos interesses de Moçambique. Como sempre instruíste”.