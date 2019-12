“As famílias e as crianças não podem continuar a ser confrontadas com estas dificuldades”, salienta no projeto de resolução.

Também hoje, deu entrada na Assembleia da República um voto de repúdio apresentado por André Ventura, que se insurge contra a agressão a uma médica na sexta-feira.

O parlamentar eleito pelo Chega considera que esta profissional de saúde foi “barbaramente agredida” enquanto assegurava o Serviço de Urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

“Uma agressão seja ela qual for, por que motivo for, e contra quem for é sempre uma conduta inadmissível”, refere o deputado, para quem “as agressões a profissionais de saúde sucedem-se a um ritmo intolerável, perante a maior passividade do Estado”.

Por isso, André Ventura aproveita este voto para exigir, “de uma vez por todas, que o Estado defenda todos os seus cidadãos como lhe compete, sem medo de rótulos e em defesa da integridade e das vidas de todos os seus cidadãos por igual”.