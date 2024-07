Durante um convívio com militantes comunistas em Braga, Raimundo manifestou-se convencido de que vai mesmo haver Orçamento para 2025, “porque algum deles lá terá de ceder”, e, por isso, apelou a que se concentre a discussão no conteúdo do documento e não na forma como vai ser aprovado.

“De que é que serve este Orçamento? Serve para apertar a vida da maioria para salvaguardar os interesse de alguns. É um Orçamento destes que serve ao país? Não serve de nada um Orçamento destes ao país. E dizemos mais, desculpem a expressão, mas também há limites para tudo: que se lixe a estabilidade”, referiu.

Para o líder comunista, a estabilidade do Orçamento e da política do Governo liderado por Luís Montenegro “resulta na instabilidade de milhões e milhões de pessoas”.

“Nós estamos preocupados é com a estabilidade da vida da maioria e não com a estabilidade de uma política ao serviço de um punhado ao serviço de uma pequena minoria”, vincou.

Por isso, instou Governo e restantes partidos a pararem de falar da forma do Orçamento e a “deixarem de fazer chantagem” sobre a forma de aprovação do documento, para se concentrarem no que interessa, o conteúdo.

“Falem do conteúdo, porque é aí que se decide quais são as opções que são positivas ou que são negativas”, desafiou.

Garantiu que o PCP e a CDU estarão “de forma clara e coerente” onde sempre estiveram, ao lado da maioria, com “opções claras para responder aos problemas da maioria”.

“Não precisamos de um Orçamento qualquer, precisamos de um Orçamento que corresponda e se insira numa alternativa política que responda aos problemas do país e corresponda às necessidades da maioria do nosso povo”, disse ainda Paulo Raimundo.

O convívio decorreu na praia fluvial de Merelim S. Paio, a única freguesia do concelho de Braga liderada por uma junta comunista.

Uma circunstância aproveitada por Raimundo para apelar à mobilização dos militantes, tendo em vista as autárquicas de 2025.