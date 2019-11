“O Pavilhão do Gelo tenho a certeza que vai acontecer nesta legislatura”, disse João Paulo Rebelo, na gala da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), no final da cerimónia onde foi distinguido como Personalidade do Ano.

Segundo o governante, as negociações têm em vista a localização em Lisboa e o seu papel tem sido o “de intermediação, nomeadamente entre a FDIP e o município de Lisboa”, no que toca à “negociação dos espaços e ultrapassagem de alguns constrangimentos, para que essa possa ser uma realidade o mais breve possível”.

De acordo com João Paulo Rebelo, a infraestrutura será apoiada “com financiamento público também”, embora sublinhe que a FDIP “hoje tem alguma receita acrescida”, na sequência da decisão do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) de atribuir à federação receitas provenientes de apostas em modalidades como o hóquei no gelo.

O presidente da FDIP, Pedro Farromba, espera que o primeiro pavilhão em Portugal com estas características “seja possível no próximo ano”.