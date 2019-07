O PCP propõe "assegurar a todas as crianças até aos três anos a garantia de creche gratuita, concretizando soluções transitórias até à implementação de uma rede pública de creches, ligada ao Ministério da Educação, que garanta a cobertura integral do país", afirmou Jerónimo de Sousa, que falava em Coimbra, numa sessão pública com o primeiro candidato da CDU (coligação do PCP e Partido Ecologista "Os Verdes") às legislativas pelo círculo de Coimbra, Manuel Rocha.

Segundo o secretário-geral do Partido Comunista, esta é uma resposta, entre outras medidas, para fazer face àquele que considera ser "um dos mais inquietantes défices da sociedade portuguesa, o défice demográfico".

A medida pretende "dar a certeza e a segurança a cada família que, a partir do final da licença de parentalidade, terá garantida, se assim quiser, uma vaga sem custos para a sua criança", vincou.

"Esta é uma medida fundamental para dar uma resposta a um dos muitos nós que contribuem para esse grave défice demográfico e que acabará com a especulação que leva milhares de jovens a não ter onde colocar os filhos", disse Jerónimo de Sousa, salientando que os jovens gostariam de ter mais filhos, apenas "não o fazem porque não têm condições".