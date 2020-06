“Não tardou a justificada contestação por parte das jogadoras e muitos outros atletas contra esta grave discriminação””, acrescenta o PCP, em relação ao movimento criada pelas jogadoras.

As jogadoras de futebol feminino em Portugal criaram o movimento 'Futebol Sem Género' contra o limite salarial de 550 mil euros que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estabeleceu aos planteis do principal escalão, que acusam de ser "discriminatório".

No direito de resposta enviado na quinta-feira à FPF, a que a Lusa teve acesso, as futebolistas defendem que o limite vai diminuir os níveis de competição no país, uma vez que as jogadoras estrangeiras não terão interesse em vir para Portugal, e dizem sentir-se “injustiçadas” nos “salários, logística, condições de treino, viagens e tratamento médico”.

As jogadoras acusam ainda a FPF de falhar “positiva e clamorosamente na promoção da igualdade de género”, num documento assinado por 132 atletas de diferentes escalões competitivos em Portugal e no estrangeiro.

Cláudia Neto (Wolfsburgo), Dolores Silva (Sporting de Braga), Ana Borges e Nevena Damjanovic (Sporting), Sílvia Rebelo, Thembi Kgatlana e Darlene (Benfica) são algumas das 132 signatárias do documento.

O campeonato feminino de futebol terá mais oito equipas na próxima época, de 2020/21, passando de 12 para 20 clubes, informou em 06 de maio a FPF.