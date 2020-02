Antes de sair da base, o soldado abriu fogo contra um militar superior e outros elementos.

Posteriormente, o suspeito dirigiu-se a um centro comercial e atirou indiscriminadamente contra várias pessoas, segundo relatou a mesma estação.

Também foi registada uma explosão nas imediações do centro comercial.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança de dois quilómetros em redor do centro comercial.

A polícia tailandesa evitou pronunciar-se sobre os possíveis motivos deste ataque, com as agências internacionais a indicarem que o presumível atirador tem publicado nas redes sociais várias mensagens de teor político e de vingança contra as forças militares.