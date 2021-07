Em acórdão proferido no tribunal criminal de São João Novo, no Porto, dois coarguidos no processo foram condenados a penas de cinco anos, num caso, e três anos e dois meses, noutro, ambas suspensas na sua execução.

Um quarto coarguido do processo foi absolvido.

Segundo a acusação do processo estão em causa assaltos a nove farmácias, seis postos de correio, um banco, uma seguradora e um supermercado, em crimes consumados na Área Metropolitana do Porto, maioritariamente no município de Vila Nova de Gaia, entre maio e setembro de 2020, que terão resultado no roubo de um valor global de 27.729,20 euros.

A atividade criminosa cessou após o roubo de 2.869,65 euros numa farmácia de Rio Tinto, em Gondomar, a 30 de setembro, quando a GNR perseguiu e deteve, já na autoestrada 43, Pelé e um dos seus cúmplices.