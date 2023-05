A Polícia Judiciária (PJ) aguarda que o Ministério Público (MP) aceite a sua proposta de trabalho para investigar o caso do computador usado por Frederico Pinheiro, o assessor exonerado por João Galamba, ministro das Infraestruturas, o que deverá acontecer dentro de dias.

O computador é uma peça-chave e só o seu rastreio permitirá saber o teor da informação classificada em causa (existem diversos níveis) e a que ficheiros acedeu, afinal, Frederico Pinheiro e, se alguns deles foram copiados.

O diretor nacional da PJ, Luís Neves, confirmou há dias à comunicação social ter recebido um telefonema de João Galamba na noite de quanta-feira. Com base na informação de que o equipamento informático em causa podia conter documentos classificados e confidenciais, nomeadamente sobre infra-estruturas críticas, a situação foi imediatamente comunicada ao MP.

O passo seguinte foi recuperar o computador, que entretanto já tinha sido entregue por Frederico Pinheiro ao SIS - Serviço de Informações e Segurança e que estava já na posse do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER).

A realização de uma perícia informática é essencial para esclarecer uma parte importante dos incidentes que ocorreram no Ministério das Infraestruturas, no final do dia 26 de Abril, e que envolveram além do ex-adjunto Frederico Pinheiro e do ministro João Galamba outro pessoal do Ministério das Infraestruturas.