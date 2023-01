O caso remonta a 2022, quando foi enviada uma carta para o Palácio de Belém, tendo lá dentro uma bala, um telemóvel e ainda o NIB de uma conta bancária.

O texto da carta continha uma ameaça de morte a Marcelo Rebelo de Sousa, caso não fosse transferido um milhão de euros para aquela conta. Todos os elementos foram enviados para a Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária e sujeitos a perícias no Laboratório de Polícia Científica.

O suspeito terá antecedentes por crimes violentos e foi capturado em Lisboa. O homem será agora presente a tribunal, entre outros crimes por atentado ao Presidente da República ou tentativa de extorsão e ameaça à integridade física, e arrisca ficar em prisão preventiva.

Refira-se que, na altura que recebeu a carta, Marcelo Rebelo de Sousa comentou a situação, desvalorizando a mesma - “Quem anda nesta vida e eu já ando há 30 anos tem disto enfim às dezenas (…). Acontece eu não dou grande importância”, algo que a PJ não fez.

Já esta manhã, o Presidente de Portugal revelou estar ao corrente do sucedido, ironizando também com a questão do valor pedido pelo suspeito. "O período de mais ameaças foi em 2017, 2018. Vim a saber mais tarde que pediram uma quantia avultada; eu não teria um milhão de euros para pagar. Mas não acompanhei o processo. Achei sui generis uma pessoa identificar-se"; referiu hoje.

[Artigo atualizado às 12h05]