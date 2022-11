A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, "deteve, fora de flagrante delito, um indivíduo, fortemente indiciado pelos crimes de furto e abuso de cartão de crédito, ambos qualificados e de falsificação".

"Os factos ocorreram na região do Oeste, tendo num primeiro momento havido um furto, que vitimou uma turista, cidadã estrangeira, tendo o autor, fazendo-se passar por turista, apropriado de cartões de crédito e valores em dinheiro", é explicado.

"Após proceder à falsificação dos cartões de crédito, o detido dirigiu-se a uma ourivesaria da região, adquirindo peças em ouro em valor próximo dos 31 000€, utilizando como meio de pagamento os cartões de crédito antes furtados", refere ainda a PJ.

As autoridades frisam que as "diligências de imediato realizadas permitiram localizar a cidadã estrangeira, vítima de furto, determinar o local e forma de atuação do suspeito, coligindo fortes elementos indiciários que conduziram e fundamentaram a detenção".

"O suspeito, cidadão estrangeiro de 53 anos de idade, foi presente às competentes Autoridades Judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação", adianta também a PJ.