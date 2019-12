As detenções ocorreram em Coimbra e no Peso da Régua, distrito de Vila Real, "e foram materializadas no decurso de uma investigação que visa combater o tráfico de estupefacientes na zona Centro do país", disse a PJ, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os suspeitos, com idades entre os 39 e os 51 anos, foram já presentes a primeiro interrogatório, sendo que uma das mulheres ficou sujeita a prisão preventiva e os restantes a apresentações diárias às autoridades.

De acordo com a PJ, três dos arguidos foram detidos em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra e um em flagrante delito.

A operação, refere a PJ, envolveu cerca de duas dezenas de elementos da Diretoria do Centro, apoiados pela PSP de Coimbra e pela GNR de Vila Real.

"Estas detenções representam o culminar de uma investigação iniciada em 2017, e que levou já à detenção de outros três indivíduos, aos quais foi aplicada em julho e agosto do corrente ano a medida de coação de prisão preventiva", salienta a entidade.

No decurso da investigação, para além das detenções, foram apreendidos dois automóveis, dinheiro, bem como cocaína, heroína e haxixe, acrescenta a PJ, sem concretizar nas quantidades de droga apreendida.