O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda refere em comunicado que "identificou e fez comparecer perante a competente autoridade judiciária, um homem que, na passada sexta-feira, terá atropelado mortalmente um outro homem, com a idade de 55 anos, com a profissão de pastor".

Segundo a PJ, os factos terão ocorrido pelas 19:00 daquele dia, na estrada de ligação entre as localidades de Mata de Lobos e Escalhão, na Rua dos Combatentes do Ultramar, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, "por onde a vítima seguia, apeada, em direção a um café existente nas proximidades".

O condutor do veículo automóvel interveniente no atropelamento, com 76 anos, "terá prosseguido a sua marcha, sem que tenha prestado qualquer auxílio à vítima, a qual acabou por ser ocasionalmente detetada, deitada sobre uma valeta, mas ainda com sinais vitais, apesar das graves dificuldades respiratórias aparentes", é referido.

A vítima foi transportada para o Hospital da Guarda, mas acabou por falecer.