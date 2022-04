De acordo com o comunicado, a PJ participou numa operação — denominada "TOURNIQUET" — em conjunto com autoridades norte-americanas e com a Europol, através da sua Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica.

A operação visava identificar e deter os administradores do "mercado ilegal 'RaidForums', descrito pela PJ como "maior fórum de hackers do Mundo, cuja comunidade congregará mais de meio milhão de usuários" e que cujas atividades ilícitas consistem "na comercialização de credenciais para acesso a dados confidenciais exfiltrados ilicitamente, casos, entre outros, dos registos de eleitores dos EUA".

A investigação, feita ao longo de um ano, "culminou as detenções de vários suspeitos, as quais ocorreram na Europa e nos Estados Unidos da América" e permitiu "identificar um suspeito português como um dos principais administradores do “RaidForums”.

Apesar de não ser mencionado na nota da Polícia Judiciária, o FBI já revelou a identidade do português envolvido, ao fazer saber oficialmente que apresentou "acusações criminais contra o fundador e administrador [do RaidForums], Diogo Santos Coelho".

A PJ adianta ainda que "parte da operação que foi desenvolvida em território nacional, com intervenção do MP através do DCIAP, contou com a colaboração da EUROPOL e de alguns serviços dos Estados Unidos". Estes serviços incluem o "US Secret Service (USSS), Federal Bureau of Investigation (FBI) e US Internal Revenue Service (USIRS)".

A ação dos agentes portugueses incidiu em "várias buscas domiciliárias que conduziram à apreensão de bens materiais de elevado valor monetário e de um acervo de bases de dados que permitirão determinar a total abrangência dos factos, recolha de prova, eventual recuperação da informação exfiltrada e cabal incriminação dos autores".

Já o comunicado da Europol especifica que o RaidForums tornou-se popular a vender "o acesso a bancos de dados roubados muito mediatizados de várias empresas norte-americanas em diferentes setores". "Os bancos de dados têm informações sobre milhões de cartões de crédito, números de contas bancárias", bem como nomes de utilizadores e palavras-chave associados necessários para aceder a contas 'online', referiram as autoridades europeias.

A Polícia Judiciária informa ainda que dará uma conferência de imprensa às 17:30 para providenciar mais esclarecimentos.