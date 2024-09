Esta segunda-feira de manhã, as autoridades disseram que ainda estavam à procura de um suspeito, analisando as muitas informações recebidas do público, conta a BBC.

Quatro pessoas morreram e 17 sofreram ferimentos num tiroteio no sábado à noite numa popular zona de diversão noturna em Birmingham, no Alabama.

Em comunicado, Truman Fitzgerald, da polícia de Birmingham, referiu que o tiroteio ocorreu pouco depois das 23:00 locais de sábado (05:00 em Lisboa) e muitas das vítimas foram apanhadas no meio do fogo cruzado.

Segundo Fitzgerald, os polícias que chegaram ao local encontraram dois homens e uma mulher num passeio baleados, sendo a morte declarada no local, e um outro homem baleado foi declarado morto no hospital.

Os investigadores descreveram o ataque como um “golpe” que envolveu vários homens armados que pareciam ter como alvo um indivíduo específico.