“A procura por uma vaga no IPCB superou largamente a oferta, tendo sido recebidas cerca de 700 candidaturas efetivas para as 149 vagas disponíveis”, referiu, em comunicado, a instituição de ensino superior público de Castelo Branco.

Segundo o IPCB, até ao momento, estão colocados 177 estudantes internacionais, oriundos de países como Angola, Brasil, Cabo Verde, Equador, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe ou Timor-Leste.

Para além das licenciaturas, foram também já colocados 41 estudantes nos mestrados.

O número deverá ainda aumentar, uma vez que estão em análise os processos de estudantes colocados condicionalmente e está prevista a abertura de uma segunda fase de candidaturas, que deve iniciar-se em breve.

Citado no documento, o presidente do IPCB considerou que os resultados obtidos “são reveladores da boa imagem externa da instituição”, que tem apostado na implementação de uma “política de internacionalização consistente e muito ativa”.

“O número de colocados nas licenciaturas poderia ser superior, a exemplo do que já aconteceu em anos anteriores. No entanto, este ano foi necessário acomodar as limitações impostas pelo Despacho de fixação de vagas da tutela cujo cumprimento implica uma redução de vagas no IPCB”, explicou António Fernandes.

O IPCB tem vindo a reforçar os protocolos de cooperação existentes e a estabelecer novas parcerias para colocação de estudantes internacionais, tendo também marcado presença em diversos eventos de promoção internacional do ensino superior politécnico em Portugal.