De acordo com o anúncio hoje publicado em Diário da República, consultado pela agência Lusa, o prazo de execução da residência é de 245 dias.

O prazo para apresentação das propostas termina, às 17:00 do próximo dia 23, sendo que os concorrentes são obrigados a manter as propostas 66 dias a contar daquela data.

Contactado pela agência Lusa, o presidente do IPVC, Carlos Rodrigues, explicou que “será a primeira intervenção de fundo na residência inaugurada em 2001”.

O responsável adiantou que a empreitada na residência académica, com 119 camas, vai implicar “a renovação completa dos quartos, sanitários, copas, lavandaria e zonas comuns, e irá garantir a eficiência energética e hídrica do edifício”.

De acordo com informação hoje consultada pela Lusa no sítio oficial do IPVC, a ESE “foi a primeira unidade orgânica a integrar” a instituição de ensino superior “aquando da sua criação em 1980, tendo iniciado as suas funções em 1984 e entrado em pleno funcionamento a partir de 1985”.

Com mais de 5.800 alunos, o IPVC tem seis escolas distribuídas pelo distrito de Viana do Castelo - de Educação, Tecnologia e Gestão, Agrária, Enfermagem, Ciências Empresariais, Desporto e Lazer -, ministrando 28 licenciaturas, 40 mestrados, 34 CTESP e outras formações de caráter profissionalizante.