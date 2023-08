A companhia BT, do Reino Unido, para comemorar o centésimo aniversário deste marco britânico, está a vender as icónicas cabines telefónicas vermelhas, para serem usadas como livrarias, pequenos bancos de comida, mini museus, galerias de arte ou até estações onde se guardam os desfribiladores na via pública.

A campanha, denominada "Adopt a Kiosk" (Adote um Quiosque", em português), pretende que as cabines telefónicas seja 'adotadas' por apenas uma libra (1,17 euros).

De acordo com Michael Smy, responsável da BT por esta campanha, "as cabines telefónicas vermelhas são icónicas e estão a comemorar o centésimo aniversário, por isso é uma excelente oportunidade e lembrar as comunidades que podem mantê-las por apenas uma libra, através da nossa iniciativa".

Até agora, cerca de cinco mil comunidades já adquiriram as icónicas cabines.