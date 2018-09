João Pedro Matos Fernandes afirmou, em Vila Real, que as alterações climáticas "não são um fenómeno de futuro, e Portugal está num duplo 'hotspot' das alterações climáticas".

“Estamos na bacia do Mediterrâneo, que é um território onde a quantidade de água que é consumida é superior àquela que é recarregada naturalmente com as chuvas e o litoral português é o território, em toda a Europa, já hoje mais agredido por aquilo que são as consequências das alterações climáticas, com o recuo da linha de costa que chega a atingir, em alguns troços do território, sete metros por ano”, referiu.

Por isso, frisou, é preciso “adaptar”, ou seja, saber viver, conservar e preservar os recursos naturais.

Questionado sobre o movimento “negacionista” das alterações climáticas, que realiza até sábado numa conferência na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o ministro apenas disse não estar “minimamente interessado” em ler as conclusões do encontro.

“Não as vou ler. Acho que não se deve, de facto, negar aquilo que é já hoje uma evidência científica e a democracia tem que se fundamentar também na existência de factos e as alterações climáticas são os factos e quem as provoca nós sabemos quem é”, salientou.

No Ministério do Ambiente estão em curso, ainda que em fases distintas, investimentos de 225 milhões de euros para projetos de adaptação às alterações climáticas.