A ministra falava à agência Lusa no final de um encontro com o seu homólogo guineense, o ministro da Administração Territorial e Poder Local da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, que se encontra em visita oficial a Portugal.

A intenção do governo guineense avançar com a realização das primeiras eleições autárquicas foi o tema predominante do encontro entre os dois ministros.

Segundo Ana Abrunhosa, o ministro manifestou o desejo de o seu Governo “deixar preparado um dossiê para haver eleições autárquicas, as primeiras em mais de 40 anos de independência”.

O governante guineense indicou à sua homóloga portuguesa a necessidade de partilha de conhecimento e convidou Ana Abrunhosa a visitar a Guiné-Bissau, onde irão trabalhar a melhor forma de “cooperar e partilhar o conhecimento”, o que poderá passar pela criação de parcerias para formação.

Segundo Ana Abrunhosa, o Governo guineense está determinado em ter “pessoas licenciadas e preparadas” nos cargos, nomeadamente nas autarquias que entretanto vão sendo formadas.

“Mostrei toda a disponibilidade na formação e na partilha de conhecimento”, disse Ana Abrunhosa, disponível para “começar a conversar e a ajudar” na preparação das primeiras eleições autárquicas na Guiné-Bissau.

A ministra ressalvou que “não se pretende um processo de ‘copy paste’. O importante é a partilha de conhecimento e que depois o país, com base nesse conhecimento, tenha em conta as suas especificidades”.

A Guiné-Bissau realiza eleições legislativas antecipadas no próximo dia 18 de dezembro.