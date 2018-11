Em declarações à Lusa, Manuel Salgado afirmou que “o que está previsto são duas intervenções distintas”, sendo que a primeira abrange a “placa central daquela praça, em que existe uma concessão”, e a segunda decorrerá junto às novas escadas rolantes de acesso ao Castelo de São Jorge.

“Houve uma renegociação dessa concessão, mantendo o mesmo concessionário, no sentido de substituir os atuais quiosques por uma estrutura mais compacta e que ocupa uma área ligeiramente superior”, explicou Manuel Salgado, falando também na “qualificação daquela área”, que “neste momento está bastante degradada”.

A intenção do município com este novo investimento é que o Martim Moniz “passe a ser um espaço com uma qualidade que hoje não tem”, mantendo “as mesmas características de comércio, restauração, mas com outra qualidade relativamente à situação atual”.

De acordo com o vereador, o projeto prevê também a construção de um “parque infantil de grande dimensão junto ao Hotel Mundial e será mantido o lago que está do lado norte, no enfiamento da rua da Palma”.