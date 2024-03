“Irei tomar posse como deputado e ainda estou a ponderar se peço a suspensão de mandato por seis meses, de acordo com aquilo que a lei permite, ou se faço logo a resignação”, referiu Silvério Regalado.

Em declarações à agência Lusa, o autarca do PSD, que cumpre atualmente o seu terceiro mandato, explicou que o dia de hoje foi de férias, mas que regressa na terça-feira à liderança da Câmara de Vagos, depois da suspensão de mandato ter terminado no domingo, dia de eleições.

“Não tomei ainda nenhuma decisão sobre essa matéria, mas o que é certo é que irei tomar posse como deputado na Assembleia da República”, garantiu.

O social-democrata Silvério Regalado foi o número dois da lista da AD às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Aveiro, que surgiu encabeçada por Emídio Sousa, também ele presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

Enquanto o seu mandato esteve suspenso, foi substituído pelo vice-presidente, Paulo Sousa.

Segundo os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, no distrito de Aveiro a Aliança Democrática (que junta PSD, CDS-PP e PPM) obteve 35,13% (148.861 votos) e elegeu sete deputados, o PS 27,69% (117.348) com cinco deputados, o Chega 17,25% (73.110) com três deputados e a Iniciativa Liberal 5,11% (21.671) com um deputado.

Nas legislativas de domingo foram eleitos 11 presidentes de câmaras municipais que tinham suspendido o mandato para serem candidatos e que agora, caso aceitem serem deputados, ocuparão oito lugares na bancada do PSD e três na do PS.

Foram eleitos pela coligação Aliança Democrática (que juntou PSD, CDS-PP e PPM) os autarcas de Santa Maria da Feira, Ovar e Vagos (distrito de Aveiro), Bragança e Moncorvo (Bragança) e de Valpaços e Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), além do de Câmara de Lobos (Madeira), que se candidatou pelo PSD/CDS-PP.

Pelo PS foram eleitos deputados os presidentes das câmaras de Vendas Novas (Évora), Nazaré (Leiria) e Arruda dos Vinhos (Lisboa).

A Aliança Democrática venceu as eleições legislativas de domingo, com 29,49% dos votos e 79 deputados, contra os com 28,66% e 77 deputados alcançados pelo PS, quando ainda falta atribuir os quatro mandatos do círculo da emigração.

O Chega quadruplicou o número de deputados para 48, com 18,06% dos votos.

A IL conquistou oito deputados (5,08%), o BE manteve os cinco deputados (4,46%) e a CDU diminuiu o número de deputados para quatro (3,3%).

O Livre vai formar pela primeira vez grupo parlamentar, tendo conseguido alcançar quatro deputados (3,26%), enquanto o PAN mantém-se com um deputado (1,93%).

O Presidente da República vai ouvir a partir de terça-feira e até dia 20 os partidos e coligações que obtiveram representação parlamentar nas eleições legislativas antecipadas de domingo, começando pelo PAN e terminando na AD.