As eleições europeias estão aí à porta, de 6 a 9 de junho, e a cada dia que passa há novidades no que aos candidatos de cada partido português, hoje foi um desses.

O que aconteceu?

Por exemplo, o cabeça de lista da Aliança Democrática (AD) às europeias, Sebastião Bugalho, anunciou que o programa eleitoral será apresentado na próxima semana e garantiu que cumprirá o seu mandato caso seja eleito.

"Posso desde já dizer-vos que vamos apresentar o nosso programa eleitoral, o nosso manifesto europeu, na semana do dia da Europa, celebrada a 09 de maio, tencionamos ter um conjunto de propostas para apresentar aos portugueses e aos europeus, claro, nessa semana. Estamos mesmo prontos para o combate", anunciou Sebastião Bugalho.

Pela AD, o presidente da Câmara Municipal de Mafra, o social-democrata Hélder Sousa Silva, também suspendeu hoje o mandato para se candidatar às eleições europeias, anunciou a autarquia.

E houve mais novidades?

Sim. O cabeça de lista do Livre às eleições europeias, Francisco Paupério, assegurou hoje que tem o apoio do partido e de Rui Tavares e afirmou que vai ser feita uma reflexão interna sobre o processo de primárias.

O investigador e dirigente do Livre falava aos jornalistas à porta do Tribunal Constitucional (TC), em Lisboa, acompanhado de uma pequena comitiva que não contou com a presença do porta-voz Rui Tavares, nem de qualquer atual deputado do partido.

Interrogado sobre esta ausência, Paupério justificou que Rui Tavares está em “trabalho parlamentar” e que o processo interno decorreu “muito rápido”, uma vez que a lista foi apenas aprovada na noite de domingo pela Assembleia, órgão máximo entre congressos, após um processo de primárias que gerou algumas discórdias internas.

E que mais?

O presidente do Chega, André Ventura, considerou hoje que o cabeça de lista do seu partido às eleições europeias, António Tânger Corrêa, será “o único adulto na sala” e criticou os candidatos do PS e da Aliança Democrática (AD).

“Temos um cabeça de lista que é vice-presidente do Chega há muitos anos, um nome reconhecido na sociedade, com experiência. Aliás, arrisco-me a dizer que vai ser o único adulto na sala destas eleições europeias, visto que outros estão longe disso e apresentaram candidaturas honestamente ou caricatas ou pouco credíveis”, afirmou.

O líder do Chega falava aos jornalistas antes da entrega da lista de candidatos do partido às eleições europeias de 9 de junho no Tribunal Constitucional, em Lisboa. André Ventura indicou que os candidatos foram escolhidos por si e disse esperar “uma grande vitória” do seu partido.