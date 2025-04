“Eu acredito, porque ele é muito competitivo. Não só em jogo, em treino é exatamente igual. É esfomeado por aquilo que é golo, por aquilo que é capacidade de chegar à baliza adversária”, revelou o treinador dos ‘leões’, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Após um ‘hat-trick’ na vitória por 3-1, frente ao Moreirense, na sexta-feira, o internacional sueco lidera a lista de melhores marcadores da I Liga com 34 golos, o dobro do mais direto perseguidor, Pavlidis, do Benfica, que apontou 17.

A ‘corrida’ à Bota de Ouro é, neste momento, liderada por Mohamed Salah, do Liverpool, que soma ‘apenas’ 27 golos, mas beneficia de os golos apontados na I Liga inglesa serem valorizados com um coeficiente de x2, enquanto os do campeonato português contam apenas x1,5.

Por isso, o egípcio lidera com 54 pontos, seguido pelo avançado ‘leonino’, com 51, e por Robert Lewandowski, do FC Barcelona, com 50.

Restam cinco jogos para o final da Liga inglesa e seis para o final da Liga espanhola, enquanto, na I Liga portuguesa, o avançado do Sporting só terá mais quatro oportunidades para somar golos e pontos, frente a Boavista, Gil Vicente, Benfica e Vitória de Guimarães.

Por isso, mesmo sem ter sido questionado sobre a possível saída de Gyökeres no próximo mercado de transferências, Borges admitiu que “é desfrutarmos enquanto podemos ter essa oportunidade” e vincou o compromisso do jogador para com os objetivos da equipa.

“Vejo o jogador completamente focado e com uma fome e ambição de ser capaz também de ajudar a equipa a ser novamente campeã e, neste caso, a estar, possivelmente, a disputar a final da Taça de Portugal”, assinalou.

O treinador falou sobre o momento de Viktor Gyökeres em conferência de imprensa de antevisão da segunda mão das meias-finais da prova ‘rainha’ do futebol português, frente ao Rio Ave.