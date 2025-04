Fonte da GNR de Viana do Castelo acrescentou que o acidente aconteceu pelas 11:40, em Vade, São Tomé, concelho de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, deslocaram-se para o local do acidente os bombeiros de Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Ponte de Lima, para além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga e a de Barcelos.

A página da internet da Proteção Civil nacional indica que estão no local 28 homens e 12 viaturas.