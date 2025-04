"Na sequência da morte do Sumo Pontífice Francisco, informamos que a Celebração Eucarística e o Rito de Canonização do Beato Carlo Acutis, previstos para 27 de abril de 2025, Segundo Domingo de Páscoa ou da Divina Misericórdia, por ocasião do Jubileu dos Adolescentes, estão suspensos", informou o Vaticano.

Nascido em Londres em 1991, numa família italiana muito rica e pouco praticante, Carlo, que depois cresceu em Milão, ficou marcado desde pequeno por uma fé calorosa, ao ponto de ir à missa todos os dias.

O adolescente, muito talentoso com a informática, utilizou a internet como uma ferramenta para falar de Cristo e criou uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos, o que lhe rendeu o apelido de "ciberapóstolo ou Geek de Deus".

Carlos Acutis morreu devido a uma leucemia fulminante aos 15 anos, em 2006.