"Após a notificação da morte do Romano Pontífice Francisco, em conformidade com as disposições do Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (n.ºs 21-40), esta noite, segunda-feira, 21 de abril, às 20h00, Sua Eminência Reverendíssima o Cardeal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo da Santa Igreja Romana, presidirá ao rito da verificação da morte e da colocação do corpo no caixão", diz o Vaticano numa nota.

Participam também neste rito o decano do Colégio Cardinalício, familiares do Papa Francisco, o diretor e o vice-diretor da Direção da Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano. O encontro está previsto às 19h45 locais para depois prosseguir a cerimónia.

O rito acontecerá na capela da Casa de Santa Marta e "os eclesiásticos usarão o hábito coral próprio".

Que rito é este?

Segundo informação publicada pelo Dicastério para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, "a constatação da morte não ocorrerá mais no quarto do falecido, mas na capela, e os seus restos mortais serão colocados imediatamente dentro do caixão".

Assim, não se vai ver o corpo de Francisco num altar, mas estará dentro do caixão aberto, onde poderá ser venerado pelos fiéis. O local habitual mantém-se, com a Basílica de São Pedro a ser o centro das cerimónias.

Outro aspecto que será diferente é o próprio caixão. "A tradição de ter três caixões de cipreste, chumbo e carvalho foi eliminada" e passa a haver apenas uma urna de madeira com interior em zinco. Além disso, o báculo papal, não será colocado junto ao caixão.

De recordar também que, quando um Papa morre, o cardeal Camerlengo, a pessoa encarregue de verificar se o pontífice morreu, retira-lhe do dedo o Anel de Pescador, símbolo do poder pontifício, para ser destruído, marcando assim o fim do pontificado.

Quando é que o corpo do Papa vai estar exposto aos fiéis?

Segundo a ANSA, o corpo do Papa Francisco vai ser transladado para a Basílica de São Pedro na manhã de quarta-feira, mas só serão conhecidos mais pormenores amanhã, após a primeira Congregação dos Cardeais.

(Notícia atualizada às 15h39)