Numa nota divulgada no ‘site’ da Presidência da República portuguesa, é referido que Alexander Van der Bellen vai estar em Lisboa entre 17 e 19 de junho, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa.

“Esta deslocação permitirá consolidar e aprofundar as relações bilaterais entre Portugal e a Áustria em todas as suas dimensões, bem como abordar temas de interesse comum nos contextos europeu e multilateral”, aponta a nota.

Na terça-feira, o chefe de Estado austríaco “será recebido pelo Presidente da República na Praça do Império, com honras militares, a que se seguirá uma reunião entre os dois chefes de Estado e um almoço de trabalho no Palácio de Belém”, em Lisboa.

“Seguir-se-á um breve passeio de elétrico por algumas das ruas mais emblemáticas da capital” e um “encontro com representantes dos vários milhares de crianças austríacas acolhidas em Portugal depois da II Guerra Mundial” no Palácio das Necessidades, indica a Presidência, acrescentando que, “no final do dia, o Presidente da República oferecerá um jantar em honra do seu homólogo austríaco no Palácio da Ajuda”.

Já na quarta-feira, o Presidente da República da Áustria participa “na sessão de abertura do Seminário Económico sobre Turismo Sustentável”, reunindo-se depois com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

No mesmo dia, Alexander Van der Bellen será agraciado com a Chave da Cidade de Lisboa, na Câmara Municipal.