Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir a Iniciativa Liberal às 11:30 e o Livre às 17:00 de quarta-feira, depois de ter ouvido hoje o PSD, o PS e o Chega.

Ficam a faltar audiências aos restantes cinco partidos que obtiveram representação parlamentar: PCP, CDS-PP, BE, PAN e JPP.

O PCP anunciou hoje à tarde que vai apresentar no parlamento uma moção de rejeição do Programa do Governo.

Nos termos do n.º 1 do artigo 187.º da Constituição, "o primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais".