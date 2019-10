Questionado sobre se o seu sucessor adotará uma linha de rutura ou continuidade com a atual orientação da UNITA, o dirigente do maior partido da oposição angolana afirmou que “aquele que for eleito vai implementar aquilo que o congresso vier a decidir e a determinar”.

E avisou: “Se alguém que seja eleito e que assume a liderança do partido, começa a fazer coisas da sua livre vontade certamente que vai obter um ‘não'” dos militantes, “mesmo que seja a meio do mandato”.

Isaías Samakuva disse que, de um modo geral, quem vai liderar a UNITA é proveniente dos líderes ou da direção do partido e que é esta a altura de apresentar e debater as ideias, para que depois “não venham com surpresas”.

O atual presidente reforçou que esta é a forma de trabalhar da UNITA, afirmando sobre o novo líder: “Ai dele se agora der a entender aos militantes que vai romper com a linha que o partido decidir, porque nem vai passar”.

Para Samakuva, a linha política a seguir é a que vai sair do congresso e, por isso, o candidato eleito deve “fazer aquilo que o congresso determinar”.

O dirigente do partido do “Galo Negro”, realçou que na UNITA “o que conta não são tanto as pessoas, mas a máquina partidária”, que tem de estar “bem afinada” para trabalhar “em conjunto com todos os companheiros”.