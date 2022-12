“No nosso país há correntes de pervertidos que constituem uma ameaça maciça para os nossos filhos”, disse Erdogan a um fórum de mulheres em Istambul.

“Um conceito chamado LGBT não está no nosso livro. Mas está no livro da CHP (oposição social-democrata)? Sim. Está no livro de outros cachorros da oposição? Sim. Eles marcham juntos? Sim, não precisamos de tal coisa”, disse.

O chefe de Estado instou “os ministérios a estarem ainda mais vigilantes contra este grande perigo”, referindo-se ao movimento dos direitos dos gays e lésbicas.

A homossexualidade é legal na Turquia desde 1858 e, embora continue a ser um enorme tabu em grandes setores da sociedade, existem movimentos ativistas, festivais de cinema e dias homossexuais anuais.

Nos primeiros anos do seu governo, o partido islâmico AKP, de Erdogan, fomentou uma atmosfera de debate aberto, nos quais se realizaram as primeiras marchas de orgulho gay em Istambul, mas desde 2013 que o executivo voltou a proibir tais manifestações.

Tanto Erdogan, como os partidos da oposição, já entraram este mês no que parece ser uma pré-campanha eleitoral para as eleições parlamentares e presidenciais agendadas para o próximo mês de junho.