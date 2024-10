As simulações para a Lusa da Deco/Dinheiro&Direitos consideram um cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos.

Os clientes com contratos de crédito indexados à Euribor a seis meses vão pagar no próximo mês uma prestação de 716,30 euros, abaixo dos 790,45 euros, que correspondem ao valor da última revisão (maio de 2024).

No prazo de três meses, a prestação será de 730,64 euros, inferior aos 776,60 euros considerados na última revisão de agosto de 2024.

Já no cenário dos contratos indexados à Euribor a 12 meses, verifica-se a maior diferença.

Neste caso, a prestação será de 689,66 euros, quando o valor da última revisão (novembro de 2023) foi de 819,96 euros, ou seja, menos 130,30 euros.

Estes cenários foram calculados tendo por base a média da taxa Euribor em outubro, de 3,002% a seis meses, 3,167% a três meses e 2,691% a 12 meses.

A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um empréstimo de taxa variável é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito.

Desde o início do ano que as pessoas que têm crédito à habitação estão a registar descidas na prestação mensal, à medida que a data do contrato renova.