Em comunicado, o Governo do estado de Pernambuco indicou que análises laboratoriais determinaram que 16 praias da região mais afetada pelo derrame estão aptas para uso dos banhistas, por não haver presença de substâncias tóxicas nas águas analisadas.

“Não se detetou presença de hidrocarbonetos, nem compostos orgânicos encontrados em petróleo, que, em grandes concentrações, podem causar danos à saúde”, aponta o relatório sobre as amostras recolhidas nos dias 24, 26 e 31 de outubro.

Os estudos acerca da análise de água foram conduzidos pela Agência do Meio Ambiente de Pernambuco, com o apoio de universidades, e contêm os primeiros resultados relatados após o aparecimento de petróleo em 409 praias de 104 municipios brasileiros.

Entre as praias pernambucas analisadas, e que foram declaradas aptas para banhos, estão as famosas e paradisíacas Carneiros, no município de Tamandaré; Suape e Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho; e Maracaípe, em Ipojuca.