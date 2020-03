"Estimamos que 2,5 milhões de plantas e flores estão a ir para o lixo porque as vendas estão estagnadas. Há mais de 15 dias que as encomendas foram quase todas canceladas, e as toneladas que tínhamos produzido são para deitar fora", lamentou Victor Araújo, presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais (APPPFN), à Agência Lusa.

Além das dificuldades para pagar os investimentos feitos, o dirigente afirmou que já há muita incerteza na capacidade das empresas pagarem aos seus trabalhadores, num setor que emprega, diretamente, mais de 5 mil pessoas, de norte a sul do país.

"Somos o setor agrícola que no ano inteiro mais mão-de-obra emprega, porque são processos muito manuais. Já tivemos de mandar muita gente para casa porque não há trabalho. Não queremos abandonar ninguém, mas não sei como no final do mês vamos fazer [para] pagar despesas, porque estamos quase sem faturar", desabafou o líder da APPPFN.

Victor Araújo diz que a atividade das empresas do setor representa um valor de negócios a rondar os 700 milhões de euros, e com uma forte vocação para a exportação, que também estagnou.