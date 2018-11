"A CIM do Alto Minho é um dos exemplos a nível nacional, porque agarrou muito bem a ideia de um projeto territorial e criou uma espécie de chapéu das medidas, induzindo os seus dez municípios a desenvolver, de forma concertada, os seus planos municipais, mas sempre em articulação com os agrupamentos. Esta ideia de território é muito bem conseguida no sentido da resposta que se quer dar", afirmou José Cortes Verdasca.

O coordenador da Estrutura de Missão do PNPSE, que falava à agência Lusa no final do seminário "Alto Minho - School 4All - "Promoção do Sucesso Escolar: Caminhos e Desafios", hoje realizado em Viana do Castelo, referiu que "há uma linha estratégia muito bem pensada e definida e que vai ter espaço e tempo de aprofundamento e melhoria".

José Cortes Verdasca referia-se ao plano "Alto Minho - School 4All", em curso nos dez concelhos do Alto Minho até 2020, num investimento 4,3 milhões de euros, comparticipado em 85% pelo Fundo Social Europeu (FSE).

A própria designação da candidatura da CIM do Alto Minho, "School 4All" diz bem desse foco e ainda é mais interessante porque a CIM do Alto Minho até conseguiu, nos últimos quatro anos, sobretudo no ensino básico, resultados muitos interessantes e significativos, com uma redução superior a 30% na taxa de retenção de alunos", destacou.

O responsável sublinhou "a lógica de território" do programa em curso na região, "não deixando de convocar para as instituições de ensino superior, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e as Universidades do Minho e do Porto".

"Exatamente as instituições que estão também em trabalho de parceria com alguns municípios e com a própria CIM, fazendo parte das funções científicas das respostas ao nível da didática, dos processos pedagógicos e sociais", frisou.