"Disse no passado e volto a dizer que Rui Rio tem de ponderar antes de falar", afirmou Miguel Pinto Luz, quando questionado pelos jornalistas sobre como encara a decisão do presidente do PSD em comunicar ao Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) a quebra de disciplina de voto pelos deputados do PSD/Madeira no Orçamento de Estado de 2020 na Assembleia da República.

Para Miguel Pinto Luz, Rio deveria ter “um maior recato nesta fase final” da campanha interna para as diretas do partido, que se realizam no sábado.

“Os militantes do PSD hoje têm uma escolha, não tinham essa escolha e a escolha é clara entre o passado, mais do mesmo, e o futuro”, afirmou o candidato, antes de um encontro com militantes e apoiantes.

Questionado também sobre qual será a relação futura com o PSD/Madeira caso vença as eleições internas, o também vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais referiu que será “de profundo respeito pela autonomia” dessa estrutura regional.

“Já o disse ontem [quinta-feira], anteontem [quarta-feira] e já o digo há mais de um mês e meio, durante a campanha. [A relação com o PSD/Madeira vai ser de] profundo respeito pela autonomia”, reiterou, acrescentando que o PSD é “o partido da autonomia”.