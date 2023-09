Da operação policial, que decorreu no fim de semana, resultou o encerramento de um estabelecimento de dança no concelho de Leiria.

Através de uma nota de imprensa, o Comando Distrital de Leiria adiantou que realizou uma operação de fiscalização a vários estabelecimentos de restauração e bebidas que disponham de salas ou de espaços destinados a dança ou onde habitualmente se dance.

No decurso da ação foram detetadas irregularidades no âmbito do Regime Jurídico dos Sistemas de Segurança Privada dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas, resultando no encerramento temporário de um estabelecimento.

“Com esta operação policial, o Comando Distrital de Leiria acredita ter reforçado a tranquilidade pública, reiterando que se manterá com especial atenção a esta temática com o objetivo de aumentar a segurança de todos quantos frequentam este tipo de estabelecimentos”.

Nos últimos meses, a PSP de Leiria tem realizado várias operações desta natureza, tendo resultado no encerramento de um estabelecimento na Nazaré e de outro em Leiria.