A iniciativa, no âmbito do Programa Escola Segura, nasceu a partir de uma “ocorrência policial bem-sucedida” com uma criança de 7 anos, Baltazar, e da vontade que demonstrou em abraçar a profissão policial, conta a PSP em comunicado.

Escrito por uma aluna da Escola Superior de Educação João de Deus e ilustrado por um aluno do ensino básico da Escola Pedro Nunes, ambas em Lisboa, o livro visa “aproximar ainda mais a polícia da comunidade estudantil, em particular os alunos do primeiro ciclo, através do programa Escola Segura”.

O livro, que integra o Plano Nacional de Leitura, pretende despertar nas crianças “o fascínio pela figura imaginária de ser polícia”.

“É um encontro com a desconstrução dos mitos criados nas crianças, quando proliferam as reprimendas dos seus tutores ao usarem expressões como: ‘se não comeres a sopa chamo a polícia!’”, lê-se no comunicado.

O lançamento do livro decorreu na Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.