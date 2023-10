Para Putin, estas suspeitas resultam de uma tentativa de “desviar a atenção” da sabotagem feita aos gasodutos Nord Stream em 2022.

Questionado durante uma conferência de imprensa na capital dos Quirgistão, Putin respondeu: “Nem sabia que esse gasoduto existia”.

Atribuiu ainda o problema ocorrido a um problema técnico ou “até um tremor de terra”.

Na sua opinião, as acusações à Federação Russa têm por objetivo “dissimular o ato terrorista cometido pelo Ocidente contra o Nord Stream. Desviar a atenção”.

As autoridades finlandesas estão a investigar a fuga de gás, verificada ao largo da costa finlandesa no Mar Báltico, que, no domingo, conduziu à suspensão do funcionamento do gasoduto Balticconnector.

O presidente finlandês, Sauli Niinistö, disse na terça-feira que a fuga no gasoduto provavelmente tinha “resultado de uma atividade externa”, o que suscitou imediatamente interrogações sobre uma eventual implicação da Federação Russa.