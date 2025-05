Saber a que horas passa o próximo autocarro, comboio, metro, barco ou eléctrico ajuda a tomar muitas decisões na nossa vida. É a diferença entre correr ou andar para apanhar o próximo transporte, tomar um café a correr ou saboreá-lo enquanto aguardamos pela viagem ou arranjar um lugar sentado ou ficar de pé em toda a nossa deslocação. Em Portugal, a Hitachi Rail GTS tem um escritório em Oeiras que desenvolve sistemas de informação ao passageiro há mais de três décadas e está a ajudar empresas como o Metro de Lisboa e a Infraestruturas de Portugal (IP) a melhorarem a comunicação com os utentes. Os reflexos desse trabalho poderão ser vistos a partir de 2026.

No Metro de Lisboa, há 10 estações onde o novo sistema de informação ao passageiro vai ser instalado no primeiro trimestre deste ano: Aeroporto, Alameda, Baixa-Chiado, Cais do Sodré, Campo Grande, Jardim Zoológico, Marquês de Pombal, Oriente, Saldanha e São Sebastião. Em seis destas estações – Alameda, Baixa-Chiado, Campo Grande, Marquês de Pombal, Saldanha e São Sebastião - , o novo sistema vai servir duas linhas em simultâneo. Os passageiros passarão a saber o tempo de espera “dos próximos três comboios”, em vez de apenas um, como actualmente, fornecer dados sobre o estado de circulação em cada linha e “informações gerais de carácter operacional”, explica ao SAPO24 fonte oficial do metropolitano da capital.

Informação Metro de Lisboa créditos: Diogo Ferreira Nunes MadreMedia

Não há indicação, para já, sobre quando as restantes estações do Metro de Lisboa serão contempladas com novos monitores e se haverá alguma opção a indicar quais as melhores zonas para entrar no comboio, ou seja, onde há menos ocupantes e mais espaço para chegarem mais passageiros. Para garantir que a informação vai chegar aos novos ecrãs, até ao final deste ano será instalado um novo sistema de gestão de informação para depois o Metro de Lisboa “alimentar” os novos monitores com informações de serviço e outras que entender serem pertinentes para os seus passageiros.

“A disponibilização aos clientes de informação em formato digital de forma dinâmica permitirá atualizar o sistema existente face às novas necessidades operacionais e comerciais, diversificará conteúdos adaptando-os às necessidades dos clientes, em suma, facilitará e simplificará as deslocações promovendo, consequentemente, o uso do transporte público”, sinaliza fonte oficial da transportadora.

Informação comboio créditos: Diogo Ferreira Nunes MadreMedia

Saltando do metro para o comboio, o nível de informação é diferente conforme o tipo de serviço a utilizar: num comboio suburbano e regional, por exemplo, dá muito jeito saber quais são as carruagens onde estão menos pessoas, para talvez encontrar um lugar sentado; num comboio Intercidades ou Alfa Pendular, é importante saber a ordem das carruagens, a que número corresponde o lugar marcado e em que local da plataforma tenho de embarcar no comboio. Informações como estas são determinantes para reduzir o tempo de entrada e saída dos passageiros, melhoram o fluxo de circulação e facilitam a vida a toda a gente. Nos comboios Intercidades, não raras vezes, os passageiros percorrem todo o comboio até chegar ao lugar porque praticamente não há informação à vista do número da carruagem.

Os novos painéis de informação ao passageiros colocados nas plataformas já são capazes de dar todas as informações acima mencionadas, conforme o SAPO24 pôde testemunhar no laboratório da Hitachi Rail GTS em Portugal. Mas da demonstração à realidade vai uma longa distância: na estação do Oriente, os novos painéis de informação, instalados há menos de um ano, apenas indicam a hora de partida do comboio, linha, tipo de serviço, estação de destino, paragens intermédias, o operador responsável pela viagem e ainda um rodapé para possíveis informações de serviço. O mesmo cenário nos painéis instalados, por exemplo, nas estações de Viana do Castelo e de Valença, na Linha do Minho.

A instalação do sistema de informação ao passageiro é da exclusiva responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, Os dados, no entanto, vêm da CP: “é necessário que seja transmitido pelos operadores a informação sobre o material circulante a utilizar nos comboios planeados em horário”, destaca ao SAPO24 fonte oficial da IP”. A CP responde que tem “celebrado protocolos de partilha de dados com a IP” e que no último trimestre de 2024 “concluiu um projeto de informação em tempo real”, que inclui a localização dos comboios. Fonte oficial da transportadora indica que pretende, no futuro, partilhar informação com a IP para “fins de gestão dos serviços, e eventualmente, para melhorar os sistemas de informação aos passageiros”. No entanto, a CP nada refere sobre a indicação das carruagens dos comboios e os indicadores de ocupação em tempo real por códigos de cores.

Informação comboio créditos: Diogo Ferreira Nunes MadreMedia

Voltando à IP, nas estações de São Bento e de Campanhã, ambas no Porto, os novos monitores de partidas e de chegadas, desenvolvidos pela Hitachi Rail GTS, substituíram os antigos quadros com fundo preto e letras e números amarelados. Ainda neste ano, prevê-se que os novos painéis cheguem a todas as linhas na estação de Santa Apolónia, em Lisboa. Nos próximos três anos, adianta a IP, serão instalados novos painéis de informação na Linha da Beira Alta, Linha de Cintura, Linha do Norte (em todas as estações entre Braço de Prata e Santarém), Linha de Leixões, Linha do Douro (entre Caíde e Régua), Linha do Oeste (entre Meleças e Caldas da Rainha), Linha de Cascais e Linha do Algarve. Resta saber quando os painéis irão disponibilizar toda a informação para facilitar a vida aos passageiros.